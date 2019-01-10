Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Bez Çanta ve Pazar Fileleri, 5 Plastik Şişe Getirene Hediye

Safranbolu'da Bez Çanta ve Pazar Fileleri, 5 Plastik Şişe Getirene Hediye

39 dakika önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 30 kadın kursiyer tarafından üretilen bez çanta ve pazar fileleri, '5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye' projesi kapsamında vatandaşlara dağıtılıyor.

Safranbolu'da Bez Çanta ve Pazar Fileleri, 5 Plastik Şişe Getirene Hediye, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 30 kadın kursiyer tarafından üretilen bez çanta ve pazar fileleri, '5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye' projesi kapsamında vatandaşlara dağıtılıyor.

Safranbolu'nun pilot bölge seçildiği 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilçede, bez çanta ve file yapımı için kurs düzenlendi. Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda kadınlar, üzerinde 'Safranbolu Kaymakamlığı', 'Safranbolu Belediyesi', 'sıfır atık' logolarının yer aldığı bez çantaları makinelerde dikerken, fileler de el işiyle yapılıyor. '5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye' projesi kapsamında çanta ve pazar fileleri vatandaşlara dağıtılıyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, bez çanta ve file üreten 30 kadın kursiyeri ziyaret ederek, "Bu örnek olarak gösterilecek bir uygulama oldu. 30 kişiyle çanta ve file üretimine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Günde 100 bez çanta üretebiliyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımıza bez çanta ve file dağıtmak değil. Biz ücretsiz olarak, herhangi bir talep almadan da dağıtabiliriz. Ancak amacımız vatandaşlarda çevre bilincini naylonla, plastikle mücadele bilincini geliştirmek." dedi. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

Safranbolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi Sapık Doktorun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılması Büyük Tepki Topladı

Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı Kütahya'da Kadın Cinayeti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:36:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Bez Çanta ve Pazar Fileleri, 5 Plastik Şişe Getirene Hediye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]