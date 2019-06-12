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Safranbolu'da bilim şenliği

4 saat önce

Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bilim Şenliği" düzenlendi.

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Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bilim Şenliği" düzenlendi.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Türkiye'nin son yıllarda bilim, sanayi ve teknoloji alanında gelişim gösterdiğini ifade ederek, "Bugün burada gördüğümüz eserler şu anda üretime geçtiğimiz ve ekonomiye girdi sağlayan eserlerin proje çalışmaları olarak değerlendirebileceğimiz buluşlardır. Bu vesileyle çocuklarımıza bu güzel eserlerin yapımında destek veren herkese teşekkür ediyor, evlatlarımızı tebrik ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından 7 okuldan 49 proje ve çalışmanın yer aldığı şenliğin açılışı gerçekleştirildi.
Şenliğe, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:45 Kaynak: AA
Demokrasi Meydanı, Safranbolu, Güncel
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