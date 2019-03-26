Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Bin 300 Fidan Toprakla Buluştu

Safranbolu'da Bin 300 Fidan Toprakla Buluştu

9 dakika önce

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Haftası ve Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 300 fidan ekildi.

Safranbolu'da Bin 300 Fidan Toprakla Buluştu, System.String[]
Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Haftası ve Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 300 fidan ekildi.

Karabük- Bartın kara yolunda oluşturulan hatıra ormanında düzenlenen etkinlikte konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, geçen yıl oluşturulan bölgeye "Çocuklar ve Fidanlar Büyüyor" Projesi kapsamında 11 bin fidan diktiklerini hatırlattı.

Son 15-20 yılda Türkiye'de milyarlarca fidan dikildiğini ifade eden Ürkmezer, "Bizler Karabük ve Safranbolu olarak Türkiye'nin en yüksek ormanlık alanına sahip ilinde yaşıyoruz ve çok şanslıyız. Çünkü Karabük yeşil anlamında bir cennet. Bizler de kaymakamlık ve belediye olarak destek vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl toplamda 17 binin üzerinde fidan diktik." diye konuştu.

Hz. Muhammed'in "Kıyamet kopacağını bilsen dahi fidan dik." dediğini aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Tabii ki hangimizin o ağaçların altında gölgeleneceğini bilemiyoruz. Ancak amaç şu, yaptığımız her işte bizden sonra gelecek kuşaklara daha iyi bir Safranbolu, Karabük, Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı daha iyiye ve güzele yönlendirmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz."

Konuşmanın ardından fidanlar dikildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere 2 Gol Atan Cenk Tosun'u Konuşuyor Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı: Perşembe Günü Balkanlardan Soğuk Hava Dalgası Geliyor Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Genel Müdürü'nden Çok Konuşulacak Analiz İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:11:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Bin 300 Fidan Toprakla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]