Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, "Her Eve Bir Bindallı" projesi kapsamında "Bindallı İşlemeciliği Kursu" başlattı.

Okul müdürü Sefer Sonuç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye özgü, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bindallıları yaşatmaya kararlı olduklarını ifade etti.

"Bindallı İşlemeciliği Kursu"nda 21 kursiyerin bindallı işlemeyi öğrendiğini belirten Sonuç, "Safranbolu'da 'Tepebaş' olarak bilinen ve Osmanlı döneminde gelinlerimizin giydiği bindallılarımız günümüzde unutulmaya yüz tutmuştu. Bu kapsamda 'Her Eve Bir Bindallı' projesini hayata geçirdik." dedi.

Sonuç, bir bindallının ortalama 6 ayda yapıldığını ve fiyatlarının üzerindeki işlemesine göre değiştiğini sözlerine ekledi.