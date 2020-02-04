Safranbolu'da "bulanık su" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da 'bulanık su' açıklaması - Son Dakika

Safranbolu'da "bulanık su" açıklaması

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından yağmur nedeniyle sularda bulanma meydana geldiği bildirildi.

Safranbolu'da

Safranbolu Belediyesi tarafından yağmur nedeniyle sularda bulanma meydana geldiği bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde başlayan yoğun yağmur nedeniyle Hızar kaynağında ani bulanma meydana geldiği belirtildi.


200 NTU seviyesine ulaşan bulanıklığın, arıtma tesisinin kapasitesinin çok üzerinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Yaşanan bu durum karşısında su kesintisine gitme zorunluluğu ya da bulanıkta olsa şebeke verme tercihi yapmak durumunda kalınmış, bulanık ta olsa su verilmesine karar verilmiş olup, şehrin yukarı mevkisi Hızar, aşağı bölümleri ise Karasu'dan beslenmektedir. Dönemin şartlarına göre 10 NTU bulanıklıktaki suyu arıtacak şekilde dizayn edilen tesis, yoğun sağanak yağışlarda bulanıklığın 100 NTU'nun üzerine çıkması hallerinde kentimize yetecek kadar suyun arıtımını yapamamaktadır. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü olarak tüm dikkatimizi bu yöne toplamış ve şehrin şebeke suyu ile ilgili çalışmaları aralıksız sürdürmekteyiz." - KARABÜK

Safranbolu, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:40:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu'da "bulanık su" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]