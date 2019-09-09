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Safranbolu'da bulunan aslan figürlü taş polisi alarma geçirdi

51 dakika önce

Safranbolu'da bulunan aslan figürlü taş polisi alarma geçirdi Bir şahsın koyduğu iddia edilen taşın başında polis 3 gün nöbet tuttuKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarında bulunan ve tarihi eser olarak değerlendirilen aslan figürlü taş, incelenmek üzere Kastamonu'ya götürüldü.

Safranbolu'da bulunan aslan figürlü taş polisi alarma geçirdi

Bir şahsın koyduğu iddia edilen taşın başında polis 3 gün nöbet tuttu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarında bulunan ve tarihi eser olarak değerlendirilen aslan figürlü taş, incelenmek üzere Kastamonu'ya götürüldü. Tarihi eser olduğu değerlendirilen taşı ilçede haykeltıraşlıkla uğraşan bir kişinin koyduğu iddia edildi.

Safranbolu ilçesi Deretarla Sokak mevkisinde yol kenarında aslan figürlü taş gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri figürün etrafında güvenlik önlemi alırken, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne haber verildi. Müdürlük ekipleri aslan figürünü inceleyerek Kastamonu Müze Müdürlüğüne haber verdi.

Aslan figürlü taşın tarihi eser olma ihtimali üzerine Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç gün taşın başında nöbet tuttu. Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından aslan figürlü taş, Safranbolu Belediyesi temizlik ekipleri tarafından kazmayla yerinden sökülerek incelenmek üzere Kastamonu'ya götürüldü.

Aslan figürlü taşın tarihi eser olup olmadığı yapılan incelemenin ardından belirlenecek.

Tarihi eser olarak değerlendirilen taşı, ilçede heykeltıraşlıkla uğraşan bir şahsın koyduğu, şahsın da taşı kendisinin koyduğunu söylediği iddia edilirken, polisin şahıs hakkında işlem yapıp yapmadığı bilinmiyor.

Safranbolu'da bulunan aslan figürlü taş polisi alarma geçirdi

Safranbolu, Kastamonu, Karabük, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:53 Kaynak: İHA
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