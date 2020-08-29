Safranbolu'da "çavuş üzümü" hasadına başlandı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüz yıllardır yetiştirilen, kendine has aroması ve kokusu ile diğerlerinden ayrılan, kalitesi nedeniyle de "üzümlerin çavuşu" olarak nitelendirilen çavuş üzümünün hasadına başlandı.

Kazılardan çıkan Geç Roma Dönemi'nden kalma üçgen biçimindeki kabartma motifli taştan yansıyan asma dalları, yaprak ve üzüm süsleri sayesinde bağcılığın yüz yılar öncesine dayandığının anlaşıldığı ilçede, şimdilerde de bin 700 dekar alanda üzüm yetiştiriliyor.

Hasadına başlanan ve kilogramı 8 ila 15 liradan alıcı bulan Safranbolu çavuş üzümünde bu yıl 800 ton rekolte bekleniyor.

Sofralık üzüm çeşitlerinin başında yer alan, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunan, kabuğu ince, çekirdek sayısı az, tane şekli oval, salkım şekli orta iri ve olgunlaşma zamanı orta erkenci olan Safranbolu çavuş üzümü için tescil başvurusu da bulunuyor.

"Üretim alanı da miktarı da artıyor"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, ilçede iklim ve toprak yapısı itibarıyla sofralık üzüm yetiştiriciliğinin geniş alanlara yayıldığını söyledi.

Safranbolu'da bağcılığın, konaklar gibi çok eski tarihlere dayandığını yapılan temel kazılardan çıkan taş kabartmalarda gördüklerini anlatan Gürel, ilde yaklaşık 30 çeşit üzüm yetiştiğini belirtti.

Bunların en başında Safranbolu çavuş üzümünün geldiğini dile getiren Gürel, "Kendine has aroması, ince kabuğu ve çekirdek sayısı az olduğundan yenilmesi kolaydır. Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası olması nedeniyle turizm hareketliliği üst düzey. Dolayısıyla ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından üzüm aranan bir ürün haline geldi. Çiftçilerimizi sürekli destekliyoruz. Bağlarımızda teknolojinin son ürünlerinden yararlanıyoruz. Her geçen yıl üretim alanı da miktarı da artıyor. Bu yıl yaklaşık 800 ton ürün bekleniyor." diye konuştu.

" Türkiye'de en popüler üzüm"

Konarı köyünde 12 dönüm alanda yaklaşık 30 yıldır çavuş üzümü yetiştiren Hasan Yakupoğlu ise ürünün ilçede önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Çavuş üzümünün en kaliteli sofralık çeşitler arasında yer aldığını aktaran Yakupoğlu, "Çavuş üzümü bizim topraklarda yetişir. Başka yerlerde yetişenler aynı tadı vermiyor. Sofralık olarak şimdi Türkiye'de en popüler üzüm Safranbolu çavuş üzümü. Arasındaki fark damak tadı. Bunu da biz toprak ve suya bağlıyoruz." dedi.

Pazar sıkıntısının olmadığını hatta satışı bahçede yaptıklarını dile getiren Yakupoğlu, şöyle devam etti:

"Pazara gidip satmıyoruz. Müşterilerimiz bahçemize gelir alır. Samsun'a gidenler, Almanya'ya gidenler ararlar biz hazırlarız ve alırlar. Dolu ve yağış vurmazsa ben 10 ton ürün alabiliyorum. Her iş gibi bağcılık da meşakkatli ancak zevkli bir iş. Takdir alıyoruz, çok iyi tarafları var. Yoruluyoruz ancak akşam olunca unutuluyor."