Safranbolu'da çiçekler toprakla buluştu - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi, ilçe genelinde binlerce kadife çiçeğini toprakla buluşturdu.

Belediyenin seralarında özenle yetiştirilen turuncu ve sarı renkli iri kafalı bodur kadifelerle kentin birçok bölgesi yeşile büründürülecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çiçek tohumlarını ektiklerini söyledi.

Çiçeklerin fide haline geldiğini belirten Köse, "İnşallah bundan sonra parklarda ve refüjlerdeki çiçekler Yalova'dan alınmayacak burada yetişecek. Benim hedefim çevre ilçe belediyelerinin çiçeklerini de karşılayabilir konuma gelmek inşallah. Hem belediyemize gelir sağlamış olacağız hem de çiçek konusunda maliyetlerimizi düşüreceğiz." dedi.

Kadife çiçeklerinin ekimini gerçekleştirenlerden ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu da çiçek ekiminin dikkat ve özveri isteyen bir çalışma olduğunu anlattı.

Çiçeklerin ekimini 3 kişi yaptıklarını dile getiren Alazoğlu, "Çiçeklerin bakımı Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile yapıldı. Bundan sonraki hedefimiz diğer çiçek çeşitlerini deneyerek bütün Safranbolu'ya yetecek kadar çiçek yetiştirmek." diye konuştu.