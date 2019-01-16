Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Çıkan Yangında 2 Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Safranbolu'da Çıkan Yangında 2 Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Safranbolu'da Çıkan Yangında 2 Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi'nde Şükrü Yıldız'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Safranbolu ile Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kar yağışı dolayısıyla yolların karla kaplı olduğu köye Özel idare ekiplerinin yol açma çalışmaları sonrası ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası iki katlı ev tamamen yanarak kül oldu.

Jandarma çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:48 Kaynak: İHA

Şükrü Yıldız, Karabük, Safranbolu, 3. Sayfa
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