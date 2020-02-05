Safranbolu'da çıkan yangında asırlık dükkan hasar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da çıkan yangında asırlık dükkan hasar gördü - Son Dakika

Safranbolu'da çıkan yangında asırlık dükkan hasar gördü

7 saat önce

Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu'da bulunan yaklaşık 110 yıllık bir dükkanda yangın çıktı.

Safranbolu'da çıkan yangında asırlık dükkan hasar gördü, System.String[]

Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu'da bulunan yaklaşık 110 yıllık bir dükkanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin tarihi çarşı bölgesinde bulunan Ahmet ve Ersin Vural kardeşlere ait soba satışı yapılan yaklaşık 110 yıllık dükkanda kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında, dükkan içinde maddi hasar oluştu.

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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