Safranbolu'da çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin "şehir çöplüğü"nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle yangını söndürdü.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, çöplükte yaşanan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını kaydetti.