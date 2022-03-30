Safranbolu'da çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Safranbolu'da çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü

30.03.2022 16:18
Safranbolu'da çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin "şehir çöplüğü"nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle yangını söndürdü.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, çöplükte yaşanan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını kaydetti.

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Safranbolu, Karabük, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safranbolu'da çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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