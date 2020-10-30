Safranbolu'da Cuma namazı çıkışı simit ve maske dağıtıldı - Son Dakika

Safranbolu'da Cuma namazı çıkışı simit ve maske dağıtıldı

30.10.2020 17:53
Safranbolu'da Cuma namazı çıkışı simit ve maske dağıtıldı, System.String[]

Safranbolu Ulu Cami'de Cuma namazı çıkışında simit ikramı ve maske dağıtımı yapıldı.

Safranbolu Ulu Cami'de Cuma namazı çıkışında simit ikramı ve maske dağıtımı yapıldı.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından, her hafta cuma günleri farklı bir camide simit ikramı ve maske dağıtımı yapılıyor. Dağıtım yapılan bugünkü cami ise Safranbolu Ulu Cami oldu.

İş yoğunluğundan fırsat buldukça etkinliğe katılan ve vatandaşlarla bağları güçlendirmek amacıyla bu tür etkinliklere ağırlık verdiklerini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu Belediyesi olarak, çalışırken, planlarken, üretirken, işimizin sadece yol, su, altyapı ve imar gibi klasik hizmetlerle sınırlı olmadığını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle, tüm emek ve enerjimizi, bu kentin insanına nasıl daha faydalı olabiliriz ve nasıl daha iyi hizmet edebiliriz konusunda düşünüp yeni kararlar alıyoruz; bu şehrin insanını birbirine bağlayacak etkinlikler düzenleyerek tıpkı eski alışkanlıklarımız gibi yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği ile bu şehri hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Biz her zaman vatandaşlarımızın taleplerine ve isteklerine yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz, biliyoruz ki ortak akılla yapılan hiçbir iş başarısızlığa uğramaz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımıza hayırlı cumalar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Safranbolu'da Cuma namazı çıkışı simit ve maske dağıtıldı
Safranbolu'da Cuma namazı çıkışı simit ve maske dağıtıldı
Safranbolu'da Cuma namazı çıkışı simit ve maske dağıtıldı

Cuma Namazı, Safranbolu, imar, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da Cuma namazı çıkışı simit ve maske dağıtıldı - Son Dakika


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