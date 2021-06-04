Safranbolu'da cuma namazı sonrası simit ikramı - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan ve her hafta başka bir camide gerçekleştirilen simit ikramı devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, bu hafta 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan Dizdar Camisi'nde gerçekleşen simit ikramının bir hayırsever tarafından karşılandığı ve ikramların belediye ekibince gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, belediyenin ikramları olduğu gibi zaman zaman isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverlerin de belediyeye başvurarak simit ikramlarının ücretini karşıladığını kaydetti.

Köse, "Vatandaşlarımız iyiliğin olduğu her yerde bizlerle birlikte hareket ediyor. Halkımızla birlikte hareket etmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.