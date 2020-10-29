Safranbolu'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Safranbolu'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı

29.10.2020 18:44
Safranbolu'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı, System.String[]

Cumhuriyet'in 97'inci yıl dönümü Safranbolu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet'in 97'inci yıl dönümü Safranbolu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Safranbolu Kaymakamlığı'nda gerçekleşen protokol bayramlaşması sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Misak-i Milli Demokrasi Meydanı'nda devam etti.

Çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı tarihi kentte sokaklar bayraklarla süslendi. Saat 11.00'de Emek Mahallesi'nde toplanan kortej, vatandaşın da bayram coşkusuna dahil olabilmeleri için bando eşliğinde Safranbolu sokakları dolaştı. Belediyenin Cumhuriyet bayramı için özel olarak hazırladığı açık araç üzerinde Başkan Köse vatandaşları selamladı. Balkonlarından bu coşkuya katılan vatandaşlar bayrak sallayarak bayram coşkusuna katıldı.

Kortej sonrası Barış Mahallesi'nde bulunan Safranbolu Belediyesi Spor Toto Erdoğan Caymaz Spor Kompleksi'nin yanında bulunan açık tenis kortu açılışı yapıldı. Açılışa Belediye Başkanı Elif Köse, İl Defterdarı Osman Koçak, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, İl Genel Meclis üyesi Nuri Kırımlı, İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, Belediye Meclis Üyeleri, Safranbolu Belediyesi Birim Müdürleri, spor kulübü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası ilk dostluk maçı Başkan Köse ve İl Defterdarı Osman Koçak arasında gerçekleşti.

Başkan Köse burada yaptığı konuşmada "Spor Toto Erdoğan Caymaz Spor Kompleksi'nin inşaatını biz başlatmasak da tamamlamak bize nasip oldu. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Açık Tenis Kortu, en kaliteli zemin malzemesi kullanılarak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapıldı. Özellikle gençlerimizin sporu sevmeleri ve bu tesisten yararlanmaları bizim için büyük mutluluktur" dedi.

Etkinliklerde Belediye Başkanı Elif Köse'nin arka kapağına özel not düştüğü; gençler ve çocuklar için hazırlanmış Nutuk kitabını bizzat Başkan Köse tarafından çocuklara hediye edildi. - KARABÜK

Safranbolu'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Safranbolu'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Safranbolu'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Safranbolu'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Safranbolu'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Safranbolu, Cumhuriyet, Bayram, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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