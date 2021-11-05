Safranbolu'da dede ve nineler torunlarıyla meydanda kitap okudu - Son Dakika

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve tarihi evleriyle bilinen Safranbolu ilçesinde dede ve nineler, torunlarına okuma alışkanlığını aşılamak için birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ünsal Tülbentci İlkokulu ile birlikte hazırladığı "Safranbolu Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

İlçede oturan dede ve nineler, torunlarını da alarak Misak-ı Milli Meydanı'nda toplandı. Etkinlikte, dede, nine ve torunları yaklaşık 2 saat kitap okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, AA muhabirine, gençlerin geleceğe emin adımlarla yürümesi ve dünyayla rekabet edebilecek potansiyele sahip olabilmesi için okumaları gerektiğini söyledi.

Okumayı teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Gümüş, "7'den 77'ye okuyor etkinliği yaptık. Dede ve ninelerimiz, kitaplarını alarak torunları ile okuma etkinline katıldı. Dedesinin, ninesinin, annesinin ve babasının kitap okuduğunu gören öğrenciler daha çok kitap okuyacaklardır. Okudukça da bilgi ve donanımları gelişecek, geleceğin çok iyi bilim adamları, mühendisleri, bürokratları olacaklar ve ülkemizi daha yükseklere taşıyacaklar." diye konuştu.