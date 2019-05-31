Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da denetimler devam ediyor
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Safranbolu'da denetimler devam ediyor

1 saat önce

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü lokum üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

Safranbolu'da denetimler devam ediyor, System.String[]
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü lokum üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

Zabıta ekipleri özellikle temel gıda maddesi olan iş yerlerinde sağlıklı çalışma koşulları olup olmadığını, sağlık karnelerinin işlenip işlenmediği, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri gibi pek çok konuda denetlemeye devam ederken bugün ise lokum imalathanelerini denetledi.

Ramazan Bayramı öncesi denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolulu vatandaşların daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için Belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz ve bu konuda da ara vermeden çalışmalara devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler sayesinde her zaman tüketilecek ürünün tazesini alma şansımız var. Diğer yandan Ramazan Bayramı öncesinde belediye olarak her türlü önlemlerimizi aldık. Kentimize gelecek yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması yönünde tüm birimlerimiz gerekli tedbirleri aldı" ifadelerini kullandı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:56 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Zabıta, Safranbolu, Güncel
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