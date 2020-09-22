Safranbolu'da dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

Safranbolu'da dezenfeksiyon çalışması

Safranbolu Belediyesi tarafından şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu'da dezenfeksiyon çalışması, System.String[]

Safranbolu Belediyesi tarafından şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, düzenli olarak cuma günleri tüm camilerin bahçelerini özel solüsyonlarla yıkayan ve durakları dezenfekte eden ekiplerin, yüz yüze eğitimin başlaması ile artık her hafta okullara da aynı işlemi yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Eylül'de okul öncesi ve ilköğretim okullarında başlayan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan okullarda pandemi kurallarına uygun, korana virüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlatıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Korona Virüse karşı düzenli olarak durakları dezenfekte ediyor. Safranbolu Belediyesinin yaptığı çalışmalar sayesinde okul bahçesi ve çevreleri, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale gelirken; umuma açık olan yerler ve camilerde de haftalık temizlik ve dezenfekte çalışmaları ile vatandaşın içini rahat ettirecek." - KARABÜK

Safranbolu, Okul, Cuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

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