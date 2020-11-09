Safranbolu'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kent genelindeki dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde tüm birimlerle çalıştıklarını söyledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir çalışma başlattığını belirten Köse, "Bu kapsamda vatandaşların yoğun kullandıkları alanlar belirli aralıklarla temizlenerek hem hijyenik hale getiriliyor hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor." dedi.