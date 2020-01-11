Safranbolu'da Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 toplantısı - Son Dakika

Safranbolu'da Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 toplantısı

6 saat önce

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0" toplantısı yapıldı.

Safranbolu'da Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 toplantısı, System.String[]

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0" toplantısı yapıldı.


Mesleki ve teknik okulların idarecileri, alan ve bölüm şeflerinin katılımıyla Safranbolu Ünsal Tülbentçi Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, teknolojinin hızla değiştiğini söyledi.


Akıllı robotlar, sensörler, 3D yazıcılar, veri depolama ve analiz sistemleri ve daha birçok teknolojinin dönüşümde kilit rol oynadığını ifade eden Gümüş, "Geleneksel yapıdaki üretim ve hizmet sistemleri, günümüz dünyasında dijital bir dönüşüm yaşayarak yeni bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle elektronik, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bu dönüşümü hızlandırmaktadır. Akıllı robotlar, sensörler, 3D yazıcılar, veri depolama ve analiz sistemleri ve daha birçok teknoloji bu dönüşümde kilit rol oynamaktadır. Bu bağlamda dijital dönüşümün en büyük tetikleyicisi endüstri 4.0'dır. Endüstri alanlarında yaşanan değişiklikler, toplumu ve dolayısı ile toplumla bağıntılı her şeyi değiştirmiş ve de etkilemiştir. Geleceği yakalamak için değişimi iyi okumak gerekmektedir. Dijital dönüşümde başarılı olabilmek için her şeyden önce bir plan ve kararlılık gerekir. Bu planın kararlılıkla ve aynı zamanda mümkün olan en hızlı şekilde uygulanması başarıya giden yolu açacaktır. Başarıya ulaşabilmek için dünyanın sunduğu fırsatlar etkin şekilde değerlendirilebilir. Mesleki teknik kurumlarımızın bu dijital dönüşüme ayak uydurması, iş tanımlarının ve mesleklerin değişmekte olduğu ve her şeyin teknolojik çağa adapte olduğu bilinciyle hareket ederek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamamız gerekmektedir" dedi.


Gümüş, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:48 Kaynak: İHA
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