Safranbolu'da down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika

Safranbolu'da down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" etkinliğinde, down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı.

Safranbolu'da down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" etkinliğinde, down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı.

Batı Karadeniz Karabük Safranbolu Turizm Aşçılar Derneğince düzenlenen etkinlikte, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören 13 down sendromlu, yarışma öncesi gönüllerince eğlendi.

Öğrenciler daha sonra şeflerin yardımıyla hünerlerini sergiledi.

Dernek Başkanı Muhammet Karaöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Sevim Karaman Karadayı ile down sendromlu bireylerle etkinlik düzenlemek için irtibata geçtiklerini söyledi.

Karaöz, "Engelli arkadaşlarımız için şeflerin yardımıyla, onları sevindirmek ve farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledik. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Engelli kardeşlerimizi sevindirmek bizim için çok önemliydi." dedi.

Batı Karadeniz, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınır meselesi yüzünden kavga ettiği komşusu engelli vatandaşı dövüp çukura attı
Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:06 Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
23:04 Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek - Son Dakika
23:04 Eski eşini hastanede bıçaklayan koca hakim karşısına çıktı - Son Dakika
23:02 Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı - Son Dakika
23:01 Yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 23:08:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu'da down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]