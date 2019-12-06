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Safranbolu'da drenaj hattı çalışması

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Safranbolu'da drenaj hattı çalışması, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Belediyeden yapıla açıklamada, çalışma programı ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçenin çeşitli bölgelerinde arıza giderme ve tadilatla çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Safranbolu halkına en iyi hizmetin verilmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Yağmur suyu drenaj hattı olmayan yollar ile rehabilite gereken mevcut güzergahlarda drenaj kanallarının oluşturulması, uygun yol konforunun sağlanması adına Su İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler kentin çeşitli bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bununla beraber personelimiz Safranbolu'ya daha güzel ve ivedilikle hizmet verebilmek için gece gündüz demeden çalışıyor." - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:00 Kaynak: İHA
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