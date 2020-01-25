Safranbolu'da, Elazığ'daki depremzedeler için kampanya başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da, Elazığ'daki depremzedeler için kampanya başlatıldı - Son Dakika

Safranbolu'da, Elazığ'daki depremzedeler için kampanya başlatıldı

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

Safranbolu'da, Elazığ'daki depremzedeler için kampanya başlatıldı, System.String[]

Safranbolu Belediyesi tarafından Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Elazığ'da deprem mağduru vatandaşlara destek olmak için Safranbolu Belediyesi olarak yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Battaniye, mont, çorap, kışlık ayakkabı, bere, atkı, kazak, bebek maması, konserve yiyecek, gıda kolisi ve benzeri yardımlarınızı Kıranköy Belediye ile Tarihi Çarşı Belediye, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezleri (SAKEM) ile Hayır Çarşısı'na getirebilirsiniz." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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