Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da 'en iyi korunan ev'e plaket çakıldı
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Safranbolu'da 'en iyi korunan ev'e plaket çakıldı

14 dakika önce

Safranbolu'da 'En iyi korunan ev'e plaket çakıldıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen, 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında en iyi korunan ev seçilen Elmacılar Evi'ne onur ödülü plaketi törenle çakıldı.

Safranbolu'da 'En iyi korunan ev'e plaket çakıldı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen, 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında en iyi korunan ev seçilen Elmacılar Evi'ne onur ödülü plaketi törenle çakıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1933 yılında bahçe içerisinde 3 katlı olarak yapılan, Mehmet Elmacı'ya(90) ait Elmacılar evi, festival etkinlikleri kapsamında en iyi korunan ev seçildi. Evin önünde plaket çakma töreni düzenlendi. Burada konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ??En iyi korunmuş olması elbette içinde yaşayanların bir marifetidir. İçinde sürekli yaşanıyor olması bu evlerin korunması adına çok önemli. Terk edilen evler doğa koşullarına yenik düşüyor. O yüzden ben Mehmet amcaya çok teşekkür ediyorum. Elinizdekinin kıymetini bildiğiniz, onu koruduğunuz için, yıllarca içinde yaşadığınız için.??dedi.

Ayakta durmakta güçlük çektiği için sandalyeye oturtulan Mehmet Elmacı ise, geçmişte yaşadığı zorluklara değindi. Davetlilerin etrafını sarıp merakla konuşmasını dinlediği Elmacı, "1938 senesinde ilkokula başladık. Atatürk'ümüzün öldüğünü Fehmi öğretmenimizden öğrendik. Sınıfta ağlamaya başlamıştık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından başkan Köse ve Mehmet Elmacı 'En iyi korunan ev' plaketini evin duvarına çaktı.

Safranbolu'da 'en iyi korunan ev'e plaket çakıldı

Film Festivali, Mehmet Elmacı, Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:54 Kaynak: DHA
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