Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da "En iyi restore edilen ev"e plaket ödülü
Son Dakika Güncel Haber

Safranbolu'da "En iyi restore edilen ev"e plaket ödülü

24 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "En iyi restore edilen ev" ödülü verildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "En iyi restore edilen ev" ödülü verildi.

Musalla Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen Emine Vergili'ye ait Guburoğlu Evi'ne verilen ödül dolayısıyla tören düzenlendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, törende, Safranbolu'nun değerlerinin ayakta tutulduğunu ve geleceğe bırakıldığını söyledi.

Festivalin en büyük kazanımlarından birinin kültürel bakımdan elde edilen kazanımlar olduğuna dikkati çeken Köse, restorasyon için ev sahiplerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vergili de konuşmasında, evin restorasyonunun titizlikle yapıldığını, aslına uygun davranıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Köse ve diğer protokol üyeleriyle ev sahipleri, "En iyi restore edilen ev" plaketini çaktı.

Araştırmacı Yazar Aytekin Kuş'tan ev hakkında detaylı bilgileri dinleyen protokol üyeleri ve katılımcılar, daha sonra tarihi evi gezdi.

Ayrıca festival kapsamında bugün fotoğraf, resim ve belgesel üzerine çeşitli sergiler açıldı, paneller ve eğitimler verildi.

Safranbolu'da En iyi restore edilen ev e plaket ödülü

Film Festivali, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade dış görünüşünü eleştirenlere yanıt verdi
İstanbul depreminin ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı Turkcell ve Turk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 20:10:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da "En iyi restore edilen ev"e plaket ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]