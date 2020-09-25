Safranbolu'da "En iyi restore edilen ev" seçildi - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında "En iyi restore edilen ev"in sahibine plaket verildi.

Akçasu Mahallesi'nde yaklaşık 300 yıllık olduğu belirtilen Mehmet Emin Yücel'e ait Kavaslar Evi, "En iyi restore edilen ev" ödülüne layık görüldü.

Belediye Başkanı Elif Köse, törende, festivalin kültürel kazanımlar sağladığını söyledi.

Restorasyon için ev sahiplerine ve emeği geçenlere teşekkür eden Köse, bu evlerin korunması için yangın ve doğal afetler konusunda çalışma başlattıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından Köse ve diğer protokol üyeleriyle ev sahipleri, "En iyi restore edilen ev" plaketini çaktı.