Safranbolu'da esnaf gönüllü turizm elçiliği yapıyor - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprülerin yanında doğasıyla da önemli bir turizm merkezi olan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnaf, gönüllü turizm elçiliği yapıyor.

18-20. yüzyıllarda yapılan, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı ilçeyi, geçen yıl günübirlikçilerle yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü bugüne aktarmayı başaran, han-hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle adeta açık hava müzesini andıran ilçede esnaf, tanıtım faaliyetlerine destek veriyor.

Lokum üreticisi Onur Şen de isteyen turistlere ücretsiz rehberlik yapıyor. Şen, ziyaretçilere tarihi ilçedeki somut ve soyut mirasla ilgili bilgi vererek, Safranbolu'nun tanıtımına destekte bulunuyor.

Şen, AA muhabirine, Safranbolu'da yaklaşık 5 yıldır lokum üretimi yaptığını söyledi.

İlçeye gelen turistlere Safranbolu'yu, safran bitkisini ve lokumunu tanıtmaya çalıştıklarını belirten Şen, şöyle konuştu:

"Misafirlerimizi mümkün olduğunca ikramsız göndermiyoruz. Misafirlere ilk başta safran çayı, ardından da lokum ikram ediyoruz. Safranbolu hakkında bilgi veriyoruz. Misafirlere Safranbolu'yu ve ilçenin ürünlerini tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Umarım gelenler de mutludur. Safranbolu bizim için değerli. Elimizden geldiğince burada gönüllü turizm elçiliği yapmaya çalışıyoruz."