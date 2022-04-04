Safranbolu'da geçen yıl bin civarında hayvan tedavi edildi - Son Dakika
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Safranbolu'da geçen yıl bin civarında hayvan tedavi edildi

04.04.2022 15:47
Safranbolu'da geçen yıl bin civarında hayvan tedavi edildi

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçen yıl 500'e yakın sahiplendirme yapılırken, bin civarında hasta hayvan tedavi edildi.

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçen yıl 500'e yakın sahiplendirme yapılırken, bin civarında hasta hayvan tedavi edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez, deneyimli personeliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Elif Köse, Safranbolu Belediyesinin sahipsiz hayvanlar için bölgenin en modern merkezine sahip olduğunu vurguladı.

"Can dostlarının" bakımlarının en iyi şekilde yapıldığını aktaran Köse, "Küpeleme, iç-dış parazit uygulamalarının yanı sıra barınağa yaralı şekilde getirilen sokak hayvanlarına hızlı şekilde müdahale ediliyor. Bununla birlikte ulaşabildikleri kadar can dostumuza da mama takviyesi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da geçen yıl bin civarında hayvan tedavi edildi - Son Dakika


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