Safranbolu'da

Safranbolu Kaymakamlığı ve İlçe Halk Kütüphanesince gerçekleştirilen "Gelecek Okuyan Çocuklarla Şekillenecek" projesi kapsamında, ilkokul öğrencileri film ve yaratıcı okuma etkinliği ile buluşturuldu.

Halk Kütüphanesindeki etkinliğe Kaymakam Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kütüphane Müdürü Buket Akbulut ve ilkokul öğrencileri katıldı.

Ürkmezer, yaptığı açıklamada, çocukların eğitim ve hayata hazırlığı anlamında gerçekleştirdikleri projelere bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Proje ile ilçedeki tüm ilkokul öğrencilerine daha erken yaşlarda kendini tanıyarak keşfetmeyi, empati kurmayı, okuma alışkanlığı kazandırmayı ve hayata hazırlamayı amaçladıklarını anlatan Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Tabii ki hedef kitlemiz ilkokul düzeyindeki öğrenciler olduğundan projemizi onların dikkatlerini çekecek şekilde eğlendirerek gerçekleştiriyoruz. Bizler de her zaman olduğu gibi geleceğimiz olan çocuklarımıza katkı sağlayacak projeleri gerçekleştirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz."