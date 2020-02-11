Safranbolu'da geleneksel mutfak sağlıklı yaşam - Son Dakika
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Safranbolu'da geleneksel mutfak sağlıklı yaşam

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM), geleneksel mutfakta sağlık yaşam konusunda önemli rol üstleniyor.

Safranbolu'da geleneksel mutfak sağlıklı yaşam, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM), geleneksel mutfakta sağlık yaşam konusunda önemli rol üstleniyor.


SAKEM, boyunca verdiği iğne oyası, yabancı dil, çeşitli enstrüman, aşçı yardımcılığı, ahşap oymacılığı, bilgisayar gibi onlarca kursun yanı sıra geleneksel mutfakta da en iyisi olmaya devam ediyor.


Merkezdeki çalışmaları yakından takip eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "SAKEM'de geleneksel yöntemler ile mutfağın mevsimsel püf noktalarını öğrenen kursiyerler işlenmemiş, doğal ürünler ile gelecek nesillerimizin sağlıklı yaşamına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyorlar" diye konuştu.


Kursiyerlerin burada günlük hayatın stresini atma şansı bulduklarını ifade eden Köse, "Bununla birlikte yeni meslek dalları öğrenen kursiyerlerimiz aynı zamanda ev ekonomisine de katkı sağlayabiliyorlar. Bu vesile ile emek veren tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyor, kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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