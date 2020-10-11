Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

11.10.2020 16:25
Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan ilçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer alıyor.

Batı Karadeniz'in kültür turizmindeki en önemli durakları arasında yer alan tarihi ilçeyi görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle adeta açık hava müzesini andıran tarihi ilçeyi gezdi.

Geçen yıl günübirlikçilerle yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turistin geldiği Safranbolu, yılın 8 ayında 310 bin 452 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

"İlçemizi en iyi şekilde korumamız ve tanıtmamız gerekir"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, tarihi ilçenin normalleşme sürecinin ardından yeniden ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Normalleşme süreciyle turizmin yeniden canlanmaya başladığını belirten Türköz, "Bu durum ilçemiz ekonomisi ve esnafımız için çok önemli. Unutmamamız gereken, salgınla mücadele tam anlamıyla bitmedi. Vatandaşlarımız, bilhassa esnafımız, tedbirli olmaya devam etmeli. Maske, mesafe ve temizlik hususunda özen gösterilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Türköz, alacakları her önlemin sadece vatandaşlar için değil esnaf için de ayrı öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Safranbolu, sadece tarihiyle değil, kültürüyle de eşsiz bir kent. Bu farkındalıkla ilçemizi en iyi şekilde korumamız ve tanıtmamız gerekir." dedi.

UNESCO Dünya Mirası, Batı Karadeniz, Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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