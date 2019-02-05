Safranbolu'da Halk Toplantısı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk toplantısında vatandaşları dinledi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk toplantısında vatandaşları dinledi.



Ürkmezer, yaptığı açıklamada, bir yılı aşkın süredir vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.



Amaçlarının vatandaşla devleti buluşturmak olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Amacımız sorunlara kesin ve ivedilikle çözüm üretmek. Bu nedenle halk günü toplantıları bu bağlamda çok etkili oluyor. Vatandaşlarımız birinci elden dertlerini, sorunlarını ya da taleplerini iletebiliyorlar. Dolayısıyla yürüttüğümüz hizmetlerde nerelerde aksaklık olduğunu bire bir gözlemleme, tespit etme ve gerektiğinde de düzeltme şansımız oluyor." diye konuştu.



Ürkmezer, toplantıda vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, sorunlarına göre ilgili birimlere talimat verdi.

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