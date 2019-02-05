Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Halk Toplantısı

Safranbolu'da Halk Toplantısı

1 saat önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk toplantısında vatandaşları dinledi.

Safranbolu'da Halk Toplantısı, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk toplantısında vatandaşları dinledi.

Ürkmezer, yaptığı açıklamada, bir yılı aşkın süredir vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının vatandaşla devleti buluşturmak olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Amacımız sorunlara kesin ve ivedilikle çözüm üretmek. Bu nedenle halk günü toplantıları bu bağlamda çok etkili oluyor. Vatandaşlarımız birinci elden dertlerini, sorunlarını ya da taleplerini iletebiliyorlar. Dolayısıyla yürüttüğümüz hizmetlerde nerelerde aksaklık olduğunu bire bir gözlemleme, tespit etme ve gerektiğinde de düzeltme şansımız oluyor." diye konuştu.

Ürkmezer, toplantıda vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, sorunlarına göre ilgili birimlere talimat verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:29 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi Sığınma Evlerindeki Kadınlar, Seçimlerde Oy Kullanamayacak

Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi Mahalleli, Köpeğe Tecavüz Eden Sapığı Tekme Tokat Dövdü! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:22:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Halk Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]