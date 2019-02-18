Safranbolu'da Halk Toplantısı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.



Ürkmezer, belediye meclis salonunda halkın sorunlarını dinleyerek, sorunların çözümü konusunda birim müdürlerine talimat verdi.



Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, vatandaşların toplantılara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Halk toplantısı sayesinde vatandaşların sorunlarını yüz yüze dinleme fırsatı bulduklarını ifade eden Ürkmezer, "Vatandaşlarımıza karşı en iyi kamu hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bir resmi daireye gittiğimiz zaman kendimize ve ailemize nasıl davranılmasını istiyorsak, bizlerde vatandaşlarımıza öyle davranmalı, güler yüzü, tebessümü, yardımlaşmayı birbirimizden eksik etmemeliyiz. Bu nedenle vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.



En yakın ya da uzaktaki vatandaşa hizmet götürme noktasında neler yapılabileceği konusunda iş birliği yaptıklarını aktaran Ürkmezer, toplantının amacının resmi kurumlarla halkın arasındaki bağı güçlendirmek ve sorunları birinci elden dinlemek olduğunu sözlerine ekledi.

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