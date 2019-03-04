Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Halk Toplantısı

Safranbolu'da Halk Toplantısı

1 saat önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Safranbolu'da Halk Toplantısı, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda Ürkmezer, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek birim müdürlerine sorunların çözümü konusunda talimat verdi.

Ürkmezer, yaptığı konuşmada, vatandaşların sorun ve şikayetlerini daha kolay ulaştırabilmeleri için bazı projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

"WhatsApp ihbar hattı" ile Safranbolu Acil Destek Programını hayata geçirdiklerini ifade eden Ürkmezer, "Bunların yanında her hafta halk toplantıları yaparak vatandaşların sorunlarını dinliyoruz. Vatandaşımızla yüz yüze görüşerek onları daha iyi anlıyor ve sorunlarına daha kolay çözüm buluyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Ürkmezer, "Toplantılarla vatandaşlarımızın ilçemiz ve ilimizdeki müdürlüklere daha kolay ve hızlı ulaşmalarını da sağlıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hiçbir aracıya gerek kalmadan sorunlarını çözüme kavuşturmak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:52 Kaynak: AA

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