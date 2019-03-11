Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Halk Toplantısı

Safranbolu'da Halk Toplantısı

1 saat önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk toplantıları kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Safranbolu'da Halk Toplantısı, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk toplantıları kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda konuşan Ürkmezer, iki yıldır çeşitli vesilelerle vatandaşlarla birlikte olduklarını söyledi.

Köy, esnaf, okul, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştuklarını ifade eden Ürkemzer, "Amacımız, dünya mirası Safranbolu'da vatandaşlarımızın dertlerine birlikte çare aramak. Bizlere direkt ulaşması, sorunların çözümü noktasında birlikte bir şeyler yapalım. Bu noktada ilk günden itibaren güzel çalışmalarımız ve geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımızın bizlere olan güveni ve desteği ile bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA

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