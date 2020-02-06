Safranbolu'da halkın talepleri dinleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da halkın talepleri dinleniyor - Son Dakika

Safranbolu'da halkın talepleri dinleniyor

7 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk günü toplantıları kapsamında vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor.

Safranbolu'da halkın talepleri dinleniyor, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk günü toplantıları kapsamında vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor.


Her hafta perşembe günleri düzenlenen toplantıda sorunlarını Başkan Köse'ye aktarma fırsatı bulan vatandaşlar, taleplerinin çözüme kavuşturulmasından mutlu oluyor.


Bir belediyenin işinin yalnızca asfalt, parke, temizlik ya da kaldırımdan ibaret olmadığını ifade eden Köse, "Daha önceleri de belirttiğim gibi şeffaf ve vatandaş odaklı belediyecilik sistemini benimsiyoruz. Halkımızla her daim iç içe olmaya, dertleşmeye, hallerini hatırlarını sormaya gayret ediyoruz. Halk günü toplantılarımız da buna vesile oluyor. Burada değerli hemşehrilerimizi dinleme fırsatı buluyor, belediyemizin programına uygun olduğu şekilde elimizden geldiği kadar ivedilikle talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Gerek toplantılarda gerekse halkımızın olumlu ve destekleyen tepkileri daha da büyük bir şevkle çalışmamıza vesile oluyor. Bundan böyle her zaman ki gibi Safranbolu'muz için Safranbolularla birlikte hizmet bayrağını bir adım ileriye götürmeye devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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