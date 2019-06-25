Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da "hayır çarşısı" yardımları
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Safranbolu'da "hayır çarşısı" yardımları

1 saat önce

Safranbolu Belediyesi bünyesinde hizmet veren hayır çarşısında nisan-haziran aylarında 250 aileye 6 bin 235 giysi yardımında bulunulduğu bildirildi.

Safranbolu'da
Safranbolu Belediyesi bünyesinde hizmet veren hayır çarşısında nisan-haziran aylarında 250 aileye 6 bin 235 giysi yardımında bulunulduğu bildirildi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayır çarşısında mobilya, yakacak, beyaz eşya, hasta yatağı, tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçların da karşılandığını söyledi.
Belediye ve çoğunlukla hayırsever vatandaşların destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıldığını ifade eden Köse, şunları kaydetti:
"Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşları belirleyip, ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak. Bu bağlamda kıyafetten mobilyaya, beyaz eşyadan hasta yatağına, ayakkabıya kadar pek çok kalemde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bununla birlikte yalnızca ilçe sınırlarımıza bağlı kalmadan çevre köy ve ilçelerden de gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bu kapsamda 13 bin parça giysi yardımı ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:31 Kaynak: AA
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