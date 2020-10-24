Safranbolu'da "Hayır Çarşısı" yenilendi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Hayır Çarşısı", yeni yüzüyle ihtiyaç sahibi ailelerin hizmetine sunuldu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, açılışta yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttükleri projelerde, önceliği ihtiyaç sahibi ailelere verdiklerini belirtti.

Safranbolu'da geliştirdikleri ve başlattıkları faaliyetlerin, özellikle çocuklar, gençler, dezavantajlı gruplar ile engelli vatandaşların yararına sunulacak şekilde planladıklarını vurgulayan Köse, şöyle konuştu:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerin yararlandığı Hayır Çarşımız, biz göreve gelmeden önce de vardı. Fakat mevcut binanın fiziki koşulları yetersizdi. Daha öncesinde burada bulunan binanın yarısından daha az bir bölümü bu faaliyeti yürütüyordu. Biz binanın tamamını belediyemizin imkanlarıyla yeniledik. Binanın fiziki durumunu iyileştirmekle kalmadık, içeriğini de zenginleştirdik."