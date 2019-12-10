Safranbolu'da hırsızlık iddiası

Safranbolu ilçesinde, tarihi konaklar ve evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1997'de Türk-Türkmen köyü oluşu ve tarihi yapılarının görkemi nedeniyle koruma altına alınan Yörük köyünde, 3 tarihi konak ve bir evde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatıldı.

Safranbolu İlçe Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında şüpheliler B.Ö. (38) ve Ş.T.Y. (26) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yörük köyü Muhtarı İbrahim Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin köydeki konakların resimlerini çekmeye geldiklerinde hırsızlık olayının yaşandığını fark ettiklerini söyledi.

Durumu jandarmaya bildirdiğini belirten Sarı, ekiplerin 3-4 gün sonra hırsızlık şüphelilerini yakaladığını anlattı. Sarı, hırsızların konağa bahçe tarafındaki camları kırarak girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üç konak ve bir evden hırsızlık olayı yaşanmış. Muratoğlu konağında 8 tane oda var. Bu 8 odanın banyolarının bataryalarının hepsini almışlar. 45 tane el dokuması tarihi kilim vardı onlar çalınmış. Diğer konaklardan da duvar saati, musluk bataryası, yaklaşık 80 yıllık bir kadın elbisesi, bakır kazan, süs işlemeli tavan göbeği gibi birçok ev eşyası çalınmış."

Hırsızlık olayının kendilerine ders olduğunu vurgulayan Sarı, köyün belirli yerlerine 9 tane kamera taktıracaklarını sözlerine ekledi.