Safranbolu'da "Hoş Geldin Bebek" Projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi - Son Dakika

Safranbolu'da "Hoş Geldin Bebek" Projesi

7 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ziyaret etti.

Safranbolu'da

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ziyaret etti.


En mutlu olduğu projelerden birinin olduğunu ifade eden Köse, bu kapsamda yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek mutluluklarını paylaşıyor.


Ziyaretlerin aileleri mutlu ettiğini ifade eden Köse, "Hayatımızın önemli anlarından biri de evlat sahibi olmak. Bu anlamlı günde bizleri yanlarında görmek isteyen aileleri ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Miniklerimize ve onların ağabey ve ablalarına başarılı, sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerim" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:50 Kaynak: İHA
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