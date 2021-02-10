Safranbolu'da hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Safranbolu'da hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı

10.02.2021 22:35

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki çöp toplama aracına çarparak durabilen ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki çöp toplama aracına çarparak durabilen ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Satı Eren (61) yönetimindeki 78 EA 315 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Göztepe Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti.

Cadde üzerinde park halindeki 78 BR 151 plakalı çöp toplama kamyonu ve 37 BA 453 plakalı çöp toplama kamyonetine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü sıkıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Eren, hurdaya dönen otomobilden çıkartılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Safranbolu'da hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı
Safranbolu'da hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı
Safranbolu'da hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı
Safranbolu'da hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı

Safranbolu, Otomobil, Karabük, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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