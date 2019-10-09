Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da içme suyu temiz
Son Dakika Güncel Safranbolu'da içme suyu temiz

Safranbolu'da içme suyu temiz

51 dakika önce

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, su analizleri teknik personel tarafından periyodik olarak yapılmaya devam ettiğini bildirdi.

Safranbolu'da içme suyu temiz, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, su analizleri teknik personel tarafından periyodik olarak yapılmaya devam ettiğini bildirdi.


Müdürlükten yapılan açıklamada, bir vatandaşın çeşmeden kirli su aktığını gösteren bir video yayınlamasının üzülerek izlendiği belirtildi. Olayın tamamen asılsız olduğunu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bazı mahallelerimizden teknik personellerimizce hem farklı bölgelerden su numuneleri alınıp hem de içme suyu tesisimizden alınan numune sonucu içme suyu kirlilik oranı 0,88 ntu olup suyun tamamen temiz olduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Arıtma tesisimiz, arıtma görevlileri tarafından 7/24 gözlenmektedir. Arıtma tesisimizden çıkan suyun kalitesi ise Türk ve dünya standartlarına uymaktadır. İçme suyumuz kaliteli, temiz ve sağlıklıdır." - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
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