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Son Dakika Güncel Safranbolu'da ilaçlama çalışması

Safranbolu'da ilaçlama çalışması

1 saat önce

Safranbolu ilçesinde belediye tarafından ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Safranbolu'da ilaçlama çalışması, System.String[]

Safranbolu ilçesinde belediye tarafından ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.


Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Amirliği ekipleri tarafından Safranbolu genelinde kış öncesi ilaçlama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Vatandaşların yoğun talep ettikleri ilaçlama konusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaz döneminde sık sık yaptığımız ilaçlama çalışmalarını kış ayında da sabah ve akşam belirli saatlerde yapmaya devam edeceğiz. Sıcaktan soğuğa geçiş döneminde sinek ve böcek yoğunluğuna karşı, araç ile gezici ilaçlama yöntemini kullanarak periyotlar halinde farklı bölgelere ilaçlama yapacağız" denildi. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:36 Kaynak: İHA
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