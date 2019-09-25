Safranbolu'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.



Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kurumsal birliğin sağlanması, çalışmaların gözden geçirilmesi, kurumların koordineli çalışması için gereken tedbirlerin alınması ve gerekli uygulamaların düzenlenmesi konuları ele alındı.



Kurumlar olarak öncelikli görevlerinin vatandaşlara hızlı ve etkili bir şekilde hizmet sunmak olduğuna değinen Kaymakam Ürkmezer, bu çalışmaların ortak paydasının Safranbolu'da yaşayanların en güzel hizmeti alabilmesi ve Safranbolu'yu çok daha yaşanılır bir kent yapmak olduğunu söyledi.



Toplantıda görüşülen gündem maddeleri ise şöyle:



"İlçemiz genelindeki kamu görevlilerinin mesai saatlerine (giriş ve çıkış) riayet etmesi, kurum amirleri tarafından gerekli denetimlerin yapılması ve mesai saatlerine uyulmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, etkin, verimli, hesap verilebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi anlayışının oluşturulması, kamu hizmetlerine erişimin sağlanması hususunda vatandaşlara yardımcı olunması, yaşlı, dezavantajlı ve engelli vatandaşlarımızın yapmış olduğu başvurularda her türlü kolaylığın sağlanarak, en kısa sürede hizmet verilmesi, ancak görevi suistimale yer verecek davranışlardan da kaçınılması, kamu harcamalarının ilgili mevzuat çerçevesinde yapılarak tasarruf tedbirlerine uyulması, gereksiz alım ve harcama yapılmaması, kamu kurumlarının elektrik ve su sarfiyatının önüne geçmek üzere gerekli tedbirlerin alınması, okullar bölgesinde emniyet tedbirlerinin sağlanması, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik ve emniyet tedbirlerinin sağlanması konusunda Milli Eğitim, Jandarma ve Emniyet birimlerince gerekli çalışmaların yapılmasına, taşımalı eğitim sisteminde kullanılan okul servis araçlarının sık sık denetimlerinin yapılmasına, kantin, yemekhane, mutfak ve benzeri yiyecek içecek bulundurulan alanların denetimlerinin aksatılmadan yapılması, 2019-2020 eğitim öğretim yılı sebebiyle alınacak olan tedbirlerin gözden geçirilmesi, gerekli olan ilave tedbir ve önlemlerin alınması, gerek devlet, gerek özel yurtlarda aksaklık yaşanmaması için her türlü tedbir ve önlemlerin alınması, okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte olası hasta sayısının artmasına karşı gerekli önlemlerin alınması, bağımlılığa karşı öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi, kurumların kendi bünyesinde yapılan faaliyetlerin proje haline dönüştürülmesi ve belli aralıklarla kamuoyuna duyurulması, sosyal ve kültürel alanlarda kurumalararası ortak proje çalışması yürütülmesi, yıl içerisinde bitirilmesi gereken yatırımlar ile ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılması, eksiklikler konusunda gerekli çalışmalar yapılarak koordinasyonun sağlanması ve yatırımlar hakkında bilgi istenildiğinde gecikmeye mahal vermeden Makama gerekli bilgilendirilmenin yapılması."



Toplantı sonrası tüm kamu kurum müdür ve amirlerine teşekkür eden Ürkmezer, Safranbolu ve Safranbolulu vatandaşlar için var güçleriyle çalışmaya, projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti. - KARABÜK