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Safranbolu'da İstanbul'un fethinin 566. yılı programı

31 dakika önce

Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından İstanbul'un Fethinin 566. Yılı dolayısı ile program düzenlendi.

Safranbolu'da İstanbul'un fethinin 566. yılı programı, System.String[]
Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından İstanbul'un Fethinin 566. Yılı dolayısı ile program düzenlendi.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Şube Müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda öğrenciler, günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okudu ve hazırladıkları gösteriyi sundu.

Kaymakam Dr.Fatih Ürkmezer, "Bugün tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan çağ kapatıp, çağ açan her anlamda dünya tarihinin akışını değiştiren, İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümünü kutluyoruz. Fatih'in askeri zekası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan bu güzel fetih Türk Milletinin hoşgörü ve adaletinin en büyük örneklerindendir. Sevgili Peygamberimizin de övgüsüne, müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azimle geleceğe siz değerli gençlerle yine tarihe geçecek zaferlere imza atacağız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan GÜMÜŞ konuşmasında, "İstanbul'un Fethi hem dünya tarihi açısından, hem bizim kendi tarihimiz açısından çok önemli sonuçları olmuş büyük bir fetihtir. Tarihimiz açısından İstanbul'un Fethi, Peygamber Efendimizin 'İstanbul muhakkak fetih olunacaktır. Onu fetheden kumanda ne güzel bir kumandan, onun askerleri ne güzel askerlerdir' hadisinin müjdesinin gerçekleştiği olaydır. Dünya tarihi açısından baktığınız zaman İstanbul'un Fethi orta çağın kapanıp, yeni bir çağın açıldığı bir fetihtir. İstanbul'un Fethi hem İstanbul'un maddi anlamda fethidir. Hem de gönüllerin fethidir" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, programı hazırlayan öğrencilere gösterileri için teşekkür etti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:24 Kaynak: İHA
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