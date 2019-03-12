Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da İstiklal Marşının 98. Yılı Kutlandı

Safranbolu'da İstiklal Marşının 98. Yılı Kutlandı

41 dakika önce

Safranbolu'da 12 mart istiklal marşının kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde yapıldı.

Safranbolu'da İstiklal Marşının 98. Yılı Kutlandı, System.String[]
Safranbolu'da 12 mart istiklal marşının kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde yapıldı.

Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen programa, CHP Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Burak Ören, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Siyasi Parti ve STK Yöneticileri, Belediye Başkan Adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'ün günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.

Gümüş konuşmasında şunları söyledi; " Bugün, Milletçe İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan, tarihi belge niteliğindeki İstiklal Marşımız, milletimizin gönül yüceliğini, manevi değerlerini, milli kimliğini, vatan sevgisini en müstesna biçimde dile getirmektedir. Vatansever kimliği ile Anadolu işgalinin en zorlu döneminde, milli mücadeleye büyük destek veren Mehmet Akif, ölümsüz eserleri, fikirleri, idealleri, örnek kişiliği ve mütevazi hayatıyla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulünün 98'inci yılı nedeni ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu vatan uğruna canını veren şehitlerimizi ve gazi olan kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından şiir dinletileri, video gösterimi ve İstiklal marşının TBMM'de kabulünü anlatan tiyatro gösterimine geçildi.

Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan program Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ve protokol üyelerinin şiir, resim ve komposizyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:12 Kaynak: İHA

Safranbolu, Güncel
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