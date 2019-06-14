Safranbolu'da kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

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Otomobilde akılalmaz düzenek! 9. kez yakalanan sürücüye rekor ceza

50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar!

Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti