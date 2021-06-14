Safranbolu'da Kadın Üretici Pazarı açılıyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından projelendirilen Kadın Üretici Pazarı yakında açılıyor.

Kadın Üretici Pazarı, Safranbolulu kadınların ürettikleri ürünlerin satılacağı ve ev ekonomisine katkı yapabilmelerine de imkan sağlayacak bir pazar olacak.

Pazarda; sebze, meyve ev yemekleri, süt ürünleri, bal, yumurta, ev tatlıları, el işleri, gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışı yapılacak.

Yenimahalle Ata Sokak yanında halen pazar yeri olarak kullanılan alanda üreticiler üretmiş oldukları ürünleri Cumartesi günleri Safranbolu Kadın Üretici Pazarı'nda satışa sunabilecekler. Pazar, kadın üreticilere yönelik olup, sadece kadın üreticilerin başvuruları kabul edilecek.

14 Haziran ve 24 Haziran 2020 tarihleri arasında Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılabilecek başvurular için dilekçe ve nüfus cüzdanı fotokopisi isteniyor.

Yapılan açıklamada, 28 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 14.00'de Yenimahalle Ata Sokak yanında ki pazar yerinde satış yerlerinin belirlenmesi için çekilecek kurada katılımcıların hazır bulunması istendi. - KARABÜK