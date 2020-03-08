Safranbolu'da kadınlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Farkındalık ve Dayanışma" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediyesi tarafından Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünden başlayan yürüyüşe, Belediye Başkanı Elif Köse, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ellerinde "Şiddet değil sevgi görmek istiyoruz", "Kadına şiddete hayır", "Kadın insandır erkek ise insanoğlu" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra etkinliğe katılanlar, öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bıraktı.

Elif Köse, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart'ın, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.