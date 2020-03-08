Safranbolu'da kadınlardan 'Farkındalık ve Dayanışma' yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da kadınlardan 'Farkındalık ve Dayanışma' yürüyüşü - Son Dakika

Safranbolu'da kadınlardan 'Farkındalık ve Dayanışma' yürüyüşü

7 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor .

Safranbolu'da kadınlardan 'Farkındalık ve Dayanışma' yürüyüşü, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor .


Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Farkındalık ve Dayanışma' yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Sivil Toplum Kuruluşları Kadın Temsilcileri, ve vatandaşlar katıldı. Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünden başlayan yürüyüş Misak-ı Milli Demokrasi Meydanına sona erdi. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu'nun Türkiye'nin ve tüm dünyanın kadınları birbirimizi görmesek de kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuzu bilecek, yardım etmekten ve yardım istemekten çekinmeyeceğiz. Cumhuriyetin değerlerini ilk günden bugüne taşıyan, istiklal savaşına cepheye mintan diken Safranbolu kadınlarıyız biz. UNESCO'nun göz bebeği kentimizin ilk kadın belediye başkanı olarak çok büyük bir mutluluk taşıyorum. Pırıl pırıl genç kadınlarımıza, yetişmekte olan kız çocuklarımıza örnek olabilmenin heyecanını yüreğimde taşıyorum. Nice siyasi, sosyal ve beşeri başarılara imza atacağız. Ben buna yürekten inanıyorum ve hepinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü tekrar kutluyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - KARABÜK

Dünya Kadınlar Günü, Safranbolu, Karabük, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:09 Kaynak: İHA
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