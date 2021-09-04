Safranbolu'da kadınların el emeği ürünleri pazarda alıcıyla buluşuyor - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde el emeği ürünlerin satışa sunulduğu "Kadın Üretici Pazarı" açıldı.

Atatürk Mahallesi'nde kurulan pazardaki tezgahlarda ürünlerini satan kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kaymakam Mehmet Türköz, açılışta, pazarda kadınların el emeği ürünlerinin alıcıyla buluştuğunu söyledi.

Safranbolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin kadınlara yönelik projeler geliştirdiğini belirten Türköz, "Kadınlarımız evden çıksın, toplumsallaşsın, iletişime geçsin, meslek edinsin ve gelir elde etsin istiyoruz. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Üretkenliğin temelinde kadınlarımız var. Kadim medeniyetimizin en önemli yapı taşı kadınlarımız, bu üretimsel faaliyetlerini daha da artırarak devam ettirecektir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Elif Köse de hayatın her alanında var olması gereken kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getirdi.

"El işi yapmayı çok seviyorum"

Hazırladığı ürünleri pazarda satan Fatma Karadeniz (54) ise el işi yapmayı çok sevdiğini anlattı.

Çeşitli kurslara katıldığını belirten Karadeniz, "Pazarda tezgah açtım. Mutluyum. Takılar ve el işleri yapıyorum. Bilgi edinmeyi ve öğrenmeyi çok seviyorum. Bizlere bu imkan tanındığı için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Şerife Sağdıç da satışı kolay olduğu için çanta yaptığını, bu yolla hem kendini geliştirdiğini hem de elde ettiği gelirle sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Pazarda Maraş işi iğne oyası satan Emine Es ise aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.